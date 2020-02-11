Игроки НХЛ столкнулись с нехваткой клюшек из-за коронавируса

ТАСС, 11 февраля. Большинство игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) столкнулись с дефицитом клюшек из-за коронавируса. Об этом сообщает американское издание Boston Globe.

Порядка 75% хоккеистов лиги пользуются клюшками китайского производства. Из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCo в Китае, поставки клюшек прекратились с конца января. По словам аналитика американского телеканала NBC Sports, бывшего тренера клуба НХЛ Пьера Макгуайра, менеджеры команд по экипировке сообщили ему, что испытывают серьезную нехватку клюшек. Как сообщил Макгуайр, игроки "Баффало" и "Детройта" из-за возникшей ситуации используют не более одной клюшки за тренировку и двух - за игру.

Производители опровергли информацию о дефиците, но признали, что обеспокоены ситуацией. На данный момент большинство игроков используют клюшки фирм Bauer (40% хоккеистов лиги) и CCM (36%), которые производят в Китае. Там же производят клюшки компании True Hockey (1,3%). Warrior (22%) является единственным крупным производителем, чьи клюшки изготавливаются не в Азии.

Нападающий "Бостона" Чарли Койл сообщил, что стал бережнее относиться к клюшкам. "Я не знаю, с чем это связано, надеюсь, возникшая ситуация не затянется, - сказал Койл. - На данный момент я стараюсь не ломать много клюшек".

Джейк Дебраск, одноклубник Койла, использует новую модель клюшек от Bauer, но из-за проблем с поставками имеет в наличие только десять штук. "Я не уверен, что это происходит из-за коронавируса, - сказал нападающий. - На данный момент я себя не сдерживаю и люблю наносить сильные броски. Но если дефицит затянется, то, вероятно, придется изменить манеру игры".

Также он отметил, что из-за возникшей ситуации перестал дарить клюшки болельщикам. "Эта вещь сейчас на вес золота", - сказал Дебраск.

О коронавирусе

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию.

Власти Китая уже подтвердили более 42,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели почти 4 тыс. человек. Из-за коронавируса до апреля были отменены все соревнования в Китае, а ряд сборных страны отказался от участия в международных турнирах.