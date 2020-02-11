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Массовый спорт

Матыцин: федерации выстраиваются в очередь за право провести соревнования в Красноярске

Во вторник в городе проходит открытие зимней Спартакиады учащихся России

КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Многие международные спортивные федерации рассчитывают на проведение своих соревнований в Красноярске, спортивные объекты края еще много раз примут турниры самого высокого уровня. Об этом журналистам во вторник сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В 2019 году в Красноярске прошла зимняя Универсиада. Во вторник здесь проходит открытие зимней Спартакиады учащихся России 2020 года.

"Уверен, что в Красноярск еще не раз придет спортивный праздник. Обсуждали сегодня с губернатором края проведение многих крупных спортивных мероприятий, - сказал Матыцин. - Могу сказать, что стоит очередь из международных федераций, которые хотят сюда попасть. Профессиональная команда, которая была воспитана в дни подготовки и проведения Универсиады, продолжает здесь работать".

"Спорт и проведение соревнований являются важным не только для участников, но и для жителей города, - подчеркнул министр спорта. - Что касается соревнований, то речь идет о всех зимних видах спорта, в том числе фигурном катании, биатлоне, фристайле. Традиционная борьба, красноярская школа известна по всему миру".

Теги
РоссияКрасноярский крайМатыцин, Олег Васильевич
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