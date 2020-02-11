ФИФА создаст фонд поддержки футболистов, которым не выплачивают зарплату

ТАСС, 11 февраля. Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) достигли соглашения о создании фонда, главной целью которого будет поддержка игроков, столкнувшихся с проблемой невыплаты зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

ФИФА до 2022 года выделит для фонда $16 млн. Будет создан комитет мониторинга, в который войдут представители ФИФА и FIFPro. Комитет займется обработкой запросов на выплаты со стороны футболистов.

"Это часть нашей роли руководящего органа мирового футбола, - прокомментировал Джанни Инфантино, президент ФИФА. - Мы обязаны помогать нуждающимся. И работа должна начинаться с помощи игрокам, которые являются основой нашей игры".

"За последние пять лет закрылось более 50 клубов в 20 странах, из-за чего пострадали сотни футболистов, - отметил Филипп Пья, президент FIFPro. - Фонд окажет ценную поддержку игрокам, которые больше всего в ней нуждаются. Многие клубы закрылись, так и не выплатив зарплаты игрокам, при этом моментально реорганизовавшись в новые клубы. FIFPro давно выступает за борьбу с подобной недобросовестной практикой и благодарит ФИФА за помощь в этом деле".

Фонд поддержки начнет работу 1 июля 2020 года.