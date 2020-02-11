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Массовый спорт

В Красноярске состоялась церемония открытия Х Спартакиады учащихся России

Почетными гостями церемонии стали министр спорта РФ и губернатор Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия Х зимней Спартакиады учащихся России прошла в Красноярске.

Почетными гостями церемонии стали министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Красноярского края Александр Усс. Участники церемонии открытия и зрители увидели красочные выступления местных творческих коллективов, зрелищные видеоролики о традициях и природных богатствах края. На мероприятии были вручены первые медали Спартакиады - победителям и призерам соревнований по сноуборду.

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"Для меня великая честь быть сегодня вместе с участниками и организаторами Спартакиады в прекрасном городе Красноярске. Красноярск стал настоящей гордостью России, столицей зимней Универсиады. Сегодня большой праздник, в первую очередь это праздник ваш, наши дети, наше будущее. Сегодня Спартакиада дарит вам возможность принять новый старт к вашим успехам, не только спортивным, но и жизненным", - сказал Матыцин.

"Желаю вам успехов. Гордиться вашими тренерами, быть благодарными учителям, всегда знать, что вы - дети нашей России. Успехов вам, счастья и побед", - добавил министр.

Усс назвал юных участников Спартакиады будущими звездами российского и мирового спорта. "Красноярск по праву считается одним из важных спортивных центров нашей страны. Искренне желаю вам всем и каждому в отдельности хороших спортивных результатов, ярких выступлений, красивых эмоций. Желаю вам узнать Сибирь, открыть ее и обрести много настоящих друзей", - сказал Усс.

Соревнования Спартакиады будут проходить в Красноярске до 3 апреля.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайМатыцин, Олег Васильевич
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