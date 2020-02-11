Администратор "Уфы" заменил травмированного судью в товарищеском матче

ТАСС, 11 февраля. Главный судья товарищеского футбольного матча между российской "Уфой" и "Араратом-Армения" из-за полученной травмы не смог доработать встречу до конца, в связи с этим в судейскую бригаду был включен администратор уфимского клуба Артур Каримов. Трансляция матча велась на Youtube-канале "Уфы".

В середине первого тайма при счете 1:0 в пользу армянской команды главный арбитр остановил матч из-за полученной травмы. Вместо него главным судьей стал один из боковых арбитров, которого на бровке заменил администратор "Уфы". Каримов дважды во втором тайме фиксировал офсайд в эпизодах с забитыми мячами "Уфы". Матч завершился победой армянского клуба со счетом 2:1.

Перед началом весенней части чемпионата России "Уфа" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков после 19 матчей.