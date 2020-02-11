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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжники Большунов и Непряева вошли в состав сборной России на "Ски Тур"

Стартовый этап пройдет 15 февраля в шведском Эстерсунде

ТАСС, 11 февраля. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своем аккаунте в Instagram опубликовала состав национальной команды на многодневную гонку "Ски Тур".

В мужскую команду вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков, Денис Спицов, Артем Мальцев, Иван Якимушкин и Евгений Белов.

В состав женской команды включены Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Диана Головань, Анна Нечаевская, Алия Иксанова.

Стартовый этап "Ски Тура" пройдет 15 февраля в шведском Эстерсунде, завершится гонка 23 февраля в норвежском Тронхейме. Гонка является этапом Кубка мира.

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