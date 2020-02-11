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Летние неолимпийские виды спорта

Федерация пляжного футбола выступает за создание команд при больших футбольных клубах

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) стремится к тому, чтобы в будущем на базах больших футбольных клубов создавались команды по пляжному футболу. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в преддверии старта клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве рассказал заместитель вице-президента BSWW Габино Реналес.

Турнир пройдет с 12 по 16 февраля во дворце спорта "Мегаспорт". От России выступят московские клубы "Спартак" и "Локомотив".

"Есть две команды, которые принимают участие в организации турнира. Организаторы не могут приглашать до бесконечности клубы из России, все-таки это международный турнир, - заявил Реналес, отвечая на вопрос о том, почему организаторы не приглашали другие российские команды на клубный чемпионат мира. - Мы стремимся к тому, чтобы стимулировать создание клубов по пляжному футболу при больших футбольных клубах. "Локомотив" и "Спартак" являются такими командами".

В группе А выступят "Локомотив", испанский "Леванте", турецкий "Аланьяспор" и японский "Токио Верди". В группе В сыграют "Спартак", португальская "Брага", бразильский "Фламенго" и швейцарский "Грассхоппер".

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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