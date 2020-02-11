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Массовый спорт

Участниками летней Спартакиады учащихся России 2020 года станут около 10 тыс. человек

Финалы Спартакиады пройдут в июне-августе в Ростове-на-Дону, Таганроге и Азовском районе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Участниками финальных соревнований летней Спартакиады учащихся России 2020 года, которая пройдет в Ростове-на-Дону, станут около 10 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

"Будет где-то порядка 10 тысяч [участников]. Мы уже проводили Спартакиаду в 2017 году, но по меньшему количеству видов спорта - тогда их было 15, сейчас - 23. Так как мы являемся столицей Спартакиады, у нас пройдет и открытие, и закрытие всего мероприятия, это будет грандиозное действо", - сказал Аракелян.

По его словам, в качестве мест проведения церемоний открытия и закрытия Спартакиады рассматриваются Дворец спорта Ростова-на-Дону, Театральная площадь, стадион "Ростов-Арена". Окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Финалы летней Спартакиады 2020 года пройдут в июне-августе в Ростове-на-Дону, Таганроге и Азовском районе.

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