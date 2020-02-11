Газизов: ФК "Уфа" не испытал проблем при переговорах по продлению контракта с Беленовым

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Уфа" без проблем договорилось о подписании нового контракта с вратарем команды Александром Беленовым. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из столицы Башкортостана Шамиль Газизов.

Беленов выступает за "Уфу" с зимы 2017 года, его контракт истекал по завершении сезона-2019/20. 11 февраля было объявлено о том, что 33-летний голкипер подписал с клубом новое соглашение, которое рассчитано на три года.

"Мы уже давно договорились, просто решили не афишировать, - сказал Газизов. - С Сашей не было проблем. Мы очень рады тому, что Беленов будет с нами и дальше, будет радовать наших болельщиков - у него самый футбольный, самый вратарский возраст. Надеемся, что рядом с ним и молодые футболисты будут прогрессировать".

В сезоне-2019/20 Беленов провел за "Уфу" 19 матчей во всех турнирах, пропустив в них 12 мячей; в 10 встречах он сыграл "на ноль". В чемпионате России команда из столицы Башкортостана занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отставание от группы лидеров, которую замыкает идущий пятым московский "Локомотив", составляет девять очков. В первом после зимней паузы, 20-м туре "Уфа" 1 марта на выезде сыграет против "Краснодара".