{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Газизов: ФК "Уфа" не испытал проблем при переговорах по продлению контракта с Беленовым

33-летний голкипер подписал с клубом новое соглашение на три года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Уфа" без проблем договорилось о подписании нового контракта с вратарем команды Александром Беленовым. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из столицы Башкортостана Шамиль Газизов.

Беленов выступает за "Уфу" с зимы 2017 года, его контракт истекал по завершении сезона-2019/20. 11 февраля было объявлено о том, что 33-летний голкипер подписал с клубом новое соглашение, которое рассчитано на три года.

"Мы уже давно договорились, просто решили не афишировать, - сказал Газизов. - С Сашей не было проблем. Мы очень рады тому, что Беленов будет с нами и дальше, будет радовать наших болельщиков - у него самый футбольный, самый вратарский возраст. Надеемся, что рядом с ним и молодые футболисты будут прогрессировать".

В сезоне-2019/20 Беленов провел за "Уфу" 19 матчей во всех турнирах, пропустив в них 12 мячей; в 10 встречах он сыграл "на ноль". В чемпионате России команда из столицы Башкортостана занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отставание от группы лидеров, которую замыкает идущий пятым московский "Локомотив", составляет девять очков. В первом после зимней паузы, 20-м туре "Уфа" 1 марта на выезде сыграет против "Краснодара".

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Российские ватерполисты сыграют с командами Хорватии и Нидерландов в квалификации ОИ-2020
Турнир пройдет в Роттердаме 22-29 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС