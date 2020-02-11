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St. Petersburg Ladies Trophy

Российская теннисистка Кудерметова вышла во второй круг турнира в Петербурге

В первом круге она обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана
Вероника Кудерметова AP Photo/Dmitri Lovetsky
Описание
Вероника Кудерметова
© AP Photo/Dmitri Lovetsky

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву в первом круге женского турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 1:6, 7:5 в пользу 22-летней россиянки. Кудерметова занимает 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 25-летняя Путинцева находится на 34-й позиции в рейтинге.

В следующем круге Кудерметова встретится действующей победительницей турнира нидерландкой Кики Бертенс, посеянной на турнире под вторым номером.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в пятый раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан лучшим турниром серии Premier по мнению игроков. Соревнования завершатся 16 февраля, призовой фонд составляет $783 тыс.

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St. Petersburg Ladies Trophy
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