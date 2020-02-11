"Ак Барс" в пятый раз стал победителем дивизиона Харламова КХЛ

ТАСС, 11 февраля. Казанский "Ак Барс" досрочно стал победителем дивизиона Харламова Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом стало известно после поражения екатеринбургского "Автомобилиста" от "Барыса" из Нур-Султана.

Матч "Автомобилист" - "Барыс" прошел в Екатеринбурге и завершился победой команды из Казахстана со счетом 4:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Михайлис (25-я минута), Ииро Пакаринен (39), Дастин Бойд (42) и Атте Охтамаа (55), у проигравших отличились Евгений Мозер (29) и Питер Холланд (36).

В турнирной таблице Восточной конференции "Автомобилист" занимает четвертое место, набрав в 56 матчах 70 очков, "Барыс" с 75 очками после 56 игр идет третьим. В таблице дивизиона Харламова "Автомобилист" занимает второе место, за шесть матчей до конца регулярного чемпионата уступая "Ак Барсу" 12 очков. При равенстве очков "Ак Барс" будет иметь преимущество благодаря большему количеству побед в основное время. Таким образом, "Автомобилист" не сможет опередить команду из Казани.

"Ак Барс" стал победителем дивизиона Харламова в пятый раз, ранее команда побеждала в 2011, 2013, 2015 и 2018 годах. В прошлом году победителем дивизиона стал "Автомобилист".