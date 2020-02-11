Борец Кабалоев принес сборной России первую награду на чемпионате Европы, завоевав серебро

ТАСС, 11 февраля. Российский борец греко-римского стиля Виталий Кабалоев завоевал серебряную награду на чемпионате Европы по спортивной борьбе в весовой категории до 55 кг. Соревнование проходит в Риме.

23-летний Кабалоев в финале боролся с Эдмондом Арменом Назаряном, выступающим за сборную Болгарии. Поединок завершился со счетом 7:3 в пользу болгарского спортсмена.

Бронзовые медали завоевали представитель Грузии Нугзари Цурцумия и борец из Азербайджана Эльдениз Азизли.

Кабалоев является трехкратным чемпионом России. Год назад он победил на чемпионате Европы в весовой категории до 55 кг. На прошлогоднем турнире, который прошел в Бухаресте, российская сборная выиграла общекомандный зачет, завоевав восемь золотых, четыре серебряные и девять бронзовых медалей.

Соревнования по греко-римской борьбе завершатся 12 февраля, затем пройдет турнир по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.