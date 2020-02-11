Александрова обыграла Касаткину и вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу 25-летней Александровой, которая является первой ракеткой России, занимая 28-е место в рейтинге WTA. 22-летняя Касаткина находится на 71-й позиции.

В следующем круге Александрова встретится с хорваткой Донной Векич, посеянной на турнире под седьмым номером.

В начале января Александрова впервые в карьере завоевала титул WTA, выиграв турнир в Шэньчжэне, а на Открытом чемпионате Австралии она показала свой лучший результат на турнире, дойдя до третьего круга. Касаткина является двукратной победительницей турниров WTA.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в пятый раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан лучшим турниром серии Premier по мнению игроков. Соревнования завершатся 16 февраля, призовой фонд составляет $783 тыс. Действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс.