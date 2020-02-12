{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

"Ювентус" продлил контракт с футболистом Щенсным до 2024 года

Голкипер выступает за итальянский клуб с 2017 года
Войцех Щенсный EPA-EFE/ANTHONY ANEX
Описание
Войцех Щенсный
© EPA-EFE/ANTHONY ANEX

ТАСС, 12 февраля. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" продлил контракт с польским вратарем Войцехом Щенсным. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Новое соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до 2024 года. Щенсный выступает за "Ювентус" с 2017 года.

Ранее поляк был игроком английских "Арсенала" и "Брентфорда", а также итальянской "Ромы". Он является двукратным обладателем Кубка Англии, обладателем Суперкубка Англии, двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии. Всего в составе "Ювентуса" Щенсный провел 84 матча, в которых пропустил 65 голов и 40 матчей отыграл "на ноль".

Реклама на ТАСС
КХЛ
Шагнули в плей-офф. "Спартак" обыграл "Металлург" и обеспечил участие в Кубке Гагарина
Московский клуб сыграет в матчах на выбывание третий год подряд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС