"Ювентус" продлил контракт с футболистом Щенсным до 2024 года

ТАСС, 12 февраля. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" продлил контракт с польским вратарем Войцехом Щенсным. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Новое соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до 2024 года. Щенсный выступает за "Ювентус" с 2017 года.

Ранее поляк был игроком английских "Арсенала" и "Брентфорда", а также итальянской "Ромы". Он является двукратным обладателем Кубка Англии, обладателем Суперкубка Англии, двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии. Всего в составе "Ювентуса" Щенсный провел 84 матча, в которых пропустил 65 голов и 40 матчей отыграл "на ноль".