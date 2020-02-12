Футболист "Барселоны" Дембеле может пропустить около шести месяцев из-за травмы

ТАСС, 12 февраля. Французский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Усман Дембеле может пропустить остаток сезона и чемпионат Европы из-за травмы. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

По информации источника, 22-летний француз успешно перенес операцию и начинает процесс восстановления. Ранее у нападающего был диагностирован разрыв проксимального сухожилия бицепса правого бедра. Срок восстановления составит около полугода, поэтому футболист рискует пропустить не только конец сезона, но и чемпионат Европы - 2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля.

Дембеле перешел в "Барселону" в 2017 году. Он провел 74 матча во всех турнирах, забив 19 голов и отдав 17 передач. В составе испанской команды форвард стал двукратным чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Также нападающий выступал за французский "Ренн" и немецкую "Боруссию" (Дортмунд), в составе которой стал обладателем Кубка Германии. За сборную Франции он провел 21 матч, отметившись двумя голами. Дембеле является чемпионом мира 2018 года.