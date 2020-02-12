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Наследие ЧМ-2018

Бизнес-модель развития "Ростов-Арены" на ближайшие пять лет разработают в 2020 году

Содержание стадиона оценивается в 282 млн руб. в год

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 февраля. /ТАСС/. Бизнес-модель развития построенного к чемпионату мира 2018 года в Ростове-на-Дону стадиона "Ростов-Арена", предполагающая выход на самоокупаемость в 2024 году, будет разработана в течение текущего года. Об этом в среду сообщил ТАСС министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

"Содержание стадиона обеспечено на 2020 год. В течение текущего года будет разработана бизнес-модель развития нашего стадиона, это позволит двигаться дальше, понимая, что мы получим в итоге. Три главных требования: сохранить функционал, ведь стадион должен остаться спортивным сооружением, центром спортивного левобережного кластера (стадион "Ростов-Арена" расположен на левом берегу Дона - прим. ТАСС). Второе - снизить нагрузку на бюджет, раскрутить стадион как событийный центр Ростова, и третье - сохранить высокую планку, которую мы задали: мероприятия должны быть организованы и проведены на высоком уровне", - сказал Аракелян.

Министр добавил, что разработчик концепции развития стадиона будет определен по итогам конкурсных процедур.

По словам министра, содержание "Ростов-Арены" оценивается в 282 млн руб. в год, в ближайшие три года на эти цели из федерального бюджета направлено более 640 млн рублей.

"На текущий год выделено 240,2 млн рублей из федерального бюджета и 12,6 млн рублей - из областного бюджета", - уточнил Аракелян, добавив, что остальные средства - около 30 млн рублей - будут заработаны из внебюджетных источников.

Стадион "Ростов-Арена" построен в левобережной части Ростова-на-Дону, он вмещает более 45 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала.

Теги
Наследие ЧМ-2018
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