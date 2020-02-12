Российская теннисистка Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Потапова обыграла австралийскую теннисистку Айлу Томлянович во втором круге турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:3 в пользу 18-летней Потаповой, которая занимает 101-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка ни разу не побеждала на турнирах организации. На турнирах серии Большого шлема лучшим ее достижением является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии (2019), Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2019).

Томлянович 26 лет, она находится на 57-м месте в рейтинге WTA. У нее также нет побед на турнирах ассоциации, а ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции в 2014 году.

В четвертьфинале Потапова сыграет с победительницей матча между россиянкой Вероникой Кудерметовой и действующей победительницей турнира нидерландкой Кики Бертенс (второй номер посева).

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в пятый раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан лучшим турниром серии Premier по мнению игроков. Соревнования завершатся 16 февраля, призовой фонд составляет $783 тыс.