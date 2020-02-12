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КХЛ

Хоккеисты московских "Динамо" и "Спартака" проведут ретро-матч 23 февраля

Обе команды сыграют в специальной форме, созданной по мотивам 1960-х годов

ТАСС, 12 февраля. Игроки московских клубов "Динамо" и "Спартак" выйдут на лед в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в ретро-форме. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Динамо".

Ретро-матч пройдет 23 февраля на льду "ВТБ-Арены", начало - 17:00 мск. Обе команды сыграют в специальной форме, созданной по мотивам 1960-х годов. Перед началом встречи состоится церемония поднятия под своды арены тренерского стяга Владимира Юрзинова, которому 20 февраля исполнится 80 лет. Антураж матча будет соответствовать эпохе прошлого века - болельщиков ждет выставка ретро-фотографий и советских автомобилей, специальные фотозоны и интерактивы, настоящая полевая кухня, особое оформление на медиапространствах.

Юрзинов выступал за московское "Динамо" с 1957 по 1972 год. В составе сборной СССР он дважды выиграл чемпионат мира (1963, 1969) и стал бронзовым призером мирового первенства (1961). После окончания игровой карьеры Юрзинов входил в тренерский штаб московской команды (1974-1979, 1989-1992).

"Динамо" и "Спартак" обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ. "Динамо" находится на четвертом месте в Западной конференции, набрав 75 очков после 56 матчей. "Спартак" идет пятым в таблице этой же конференции - 70 очков после 56 игр.

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