Боксер Пакьяо подписал контракт с компанией, представляющей интересы Макгрегора

ТАСС, 12 февраля. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг филиппинец Мэнни Пакьяо в среду подписал контракт о сотрудничестве с компанией Paradigm Sports Management ("Пэрэдигм спортс менеджмент"), которая проводит бои с участием ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Об этом компания сообщила в Twitter.

"Рады объявить, что Мэнни Пакьяо подписал с нами контракт о представительстве. Пакьяо является одним из величайших бойцов всех времен, и мы с нетерпением ждем начала работы с остальной частью команды в Маниле, чтобы он смог максимально реализовать свою карьеру", - говорится в сообщении.

Макгрегор, который ранее заявлял, что хотел бы провести бой с Пакьяо, также поздравил нового "одноклубника" с началом сотрудничества.