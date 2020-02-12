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ММА

Боксер Пакьяо подписал контракт с компанией, представляющей интересы Макгрегора

Макгрегор ранее заявлял, что хотел бы провести бой с Пакьяо

ТАСС, 12 февраля. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг филиппинец Мэнни Пакьяо в среду подписал контракт о сотрудничестве с компанией Paradigm Sports Management ("Пэрэдигм спортс менеджмент"), которая проводит бои с участием ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Об этом компания сообщила в Twitter.

"Рады объявить, что Мэнни Пакьяо подписал с нами контракт о представительстве. Пакьяо является одним из величайших бойцов всех времен, и мы с нетерпением ждем начала работы с остальной частью команды в Маниле, чтобы он смог максимально реализовать свою карьеру", - говорится в сообщении.

Макгрегор, который ранее заявлял, что хотел бы провести бой с Пакьяо, также поздравил нового "одноклубника" с началом сотрудничества.

Всего в активе 41-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи. В 2016 году он объявил о завершении карьеры, после чего был избран в Сенат Филиппин, однако спустя полгода Пакьяо вернулся в спорт. Он победил по очкам американца Джесси Варгаса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). С тех пор филиппинец провел еще четыре боя, одержав три победы и потерпев одно поражение, а также завоевав титул WBA и дважды его защитив.

Макгрегору 31 год, он является одним из самых популярных бойцов UFC. Спортсмен провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 - досрочно) и потерпев четыре поражения.

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