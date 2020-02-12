Чемпионка ОИ-1980 Зозуля назвала закономерным выход российских саночников в мировые лидеры

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Серьезный прогресс российских спортсменов, сумевших в последние годы стать лидерами в мировом санном спорте, является закономерным результатом и следствием большой работы, которая была проделана до Олимпиады-2014 в Сочи. Такое мнение высказала ТАСС олимпийская чемпионка 1980 года Вера Зозуля, в настоящее время тренирующая сборную Казахстана.

Сочи с 14 по 16 февраля станет местом проведения чемпионата мира по санному спорту. Лидеры сборной России Татьяна Иванова и Роман Репилов будут выступать на этом турнире в ранге лидеров общего зачета Кубка мира. Виктория Демченко и Семен Павличенко занимают третье место.

"С чем связан рост результатов российских саночников в последние годы? Все просто. После того, как мы с Ингридой Амантовой [бронзовым призером ОИ-1980] выиграли олимпийские медали, в Советском Союзе внимание к развитию санного спорта тут же выросло на порядок, а в Сигулде начали строить первую в стране искусственную трассу", - сказала Зозуля.

"Теперь возьмем Олимпиаду-2014 в Сочи. Игры проводились на домашней трассе, на которой хозяева просто обязаны были выступить хорошо. Под эту задачу увеличилось финансирование, что стало залогом дальнейших успехов саночников России", - считает собеседница ТАСС.

Зозуля отметила, что государственная поддержка санного спорта в Казахстане, где она сейчас работает тренером, серьезно уступает российской. "Нам говорят, что увеличение финансирования стоит ждать только после того, как будут результаты. Но как их добиться без качественного инвентаря? Вот если бы Алма-Ата выиграла в свое время у Пекина право принять Олимпиаду-2022, то все могло повернуться совсем по-другому", - заключила собеседница ТАСС.

На этапе Кубка мира сезона-2018/19, проходившем в Сочи, сборная России выступила успешно, завоевав шесть золотых медалей из семи возможных.