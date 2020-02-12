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Массовый спорт

Матыцин провел рабочую встречу с губернатором Югры Комаровой

Стороны обсудили вопросы развития физической культуры и спорта в регионе

ТАСС, 12 февраля. Министр спорта России Олег Матыцын провел рабочую встречу с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Натальей Комаровой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Стороны обсудили вопросы развития физической культуры и спорта в регионе, в том числе реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", который направлен на увеличение к 2024 году доли россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%.

"По итогам 2019 года 48,6% югорчан (760 330 человек) занимаются физической культурой на постоянной основе, - сказала Комарова. - По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 11,8%. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями также повысился на 2,1%".

"В текущем году югорчане получат новые объекты - крытый каток в Урае, плавательный бассейн в Федоровском, центр единоборств и два универсальных спортивных комплекса в Ханты-Мансийске, зал единоборств в Солнечном, три площадки ГТО, а также 22 комплекса для уличной гимнастики в каждом муниципалитете округа", - добавила Комарова.

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