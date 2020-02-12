Определены 12 претендентов на звание талисмана Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Двенадцать претендентов на звание талисмана Всемирной летней Универсиады 2023 года, которая пройдет в Екатеринбурге, определены по результатам первого этапа выбора. На официальной странице выбора талисмана подведены итоги общероссийского онлайн-опроса.

"В опросе приняли участие 68278 человек, которые определили главных героев. Почетный статус символа Универсиады достанется одному из претендентов, среди которых бурый медведь, северный олень, енотовидная собака, черный аист, соболь, волк, лиса, лось, кабан, ящерица, а также собирательные образы "серебряное копытце" и "малахит", - говорится в сообщении оргкомитета Универсиады.

На втором этапе выбора талисмана Универсиады выбранные образы будут нарисованы студентами художественных вузов страны. Из них специальное жюри выберет три лучших варианта. Финальное голосование за выбор талисмана пройдет в апреле-мае 2020 года.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В марте текущего года Красноярск был столицей зимней Универсиады. Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.