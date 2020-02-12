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Футбол в России

Стадион ФК "Динамо" претендует на звание лучшей арены 2019 года

Результаты голосования будут объявлены 18 марта
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 12 февраля. Стадион "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" в Москве претендует на звание лучшей арены 2019 года. Об этом сообщает портал Stadium Database.

StadiumDB является одним из ведущих мировых порталов, посвященных футбольным стадионам. Всего в список претендентов входит 21 стадион из России, Австралии, Албании, Англии, Аргентины, Венгрии, Индонезии, Испании, Катара, Китая (два стадиона), ОАЭ, Румынии, Словакии (два), США, Турции, Филиппин, Чили, Южной Кореи и Японии.

Победителя выберут в двух категориях - по итогам голосования болельщиков и экспертов. Голосование болельщиков проводится до 15 марта. Планируется, что результаты голосования болельщиков и экспертов будут объявлены 18 марта.

Рейтинг лучших стадионов составляется с 2012 года. Первым российским стадионом в этом рейтинге стала "Казань-Арена" (2013 год, 11-е место). С 2014 года рейтинг был разделен на голосование болельщиков и специалистов. В 2016 году домашний стадион "Спартака" ("Открытие-Арена") занял третье место в интернет-голосовании, но не вошел в десятку по версии экспертов, в 2017-м стадион футбольного клуба "Краснодар" стал вторым по версии болельщиков и третьим по версии экспертов, а стадион "Лужники" выиграл опрос среди специалистов. В 2018 году стадион "Самара-Арена" занял третье место в рейтинге экспертов, а в голосовании болельщиков первые три места заняли российские арены, принимавшие матчи чемпионата мира по футболу, - в Волгограде, Самаре и Нижнем Новгороде.

Стадион "Динамо" был открыт в конце мая 2019 года после масштабного строительства. На месте снесенного стадиона был построен комплекс, включающий в себя футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей.

Теги
Российский футбол
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