Макаров: "Спартак" ждут сложные два матча в группе на клубном ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. "Спартаку" предстоит сыграть с более серьезными соперниками в лице бразильского "Фламенго" и португальской "Браги" на групповом этапе клубного чемпионата мира по пляжному футболу, чем швейцарский "Грассхоппер". Таким мнением с журналистами после встречи со швейцарским клубом поделился нападающий красно-белых Алексей Макаров.

"Спартак" обыграл "Грассхоппер" со счетом 8:1. Следующая встреча против "Фламенго" пройдет в четверг, завершающая игра группового этапа с "Брагой" состоится на следующий день.

"Игра легкой не получилась, просто все полетело, причем не сразу. "Грассхоппер" пока, наверное, физически слабовато выглядит, сезон только начался. А мы готовились планомерно, спокойно втянулись в турнир, оценили свои сильные и слабые стороны. Впереди у нас матчи с "Фламенго" и "Брагой", и там будет перевес в 1-2 мяча в чью-то пользу - матчи будут сложными" , - сказал Макаров.

Клубный чемпионат мира проходит с 12 по 16 февраля во дворце спорта "Мегаспорт". В группе А выступят московский "Локомотив", испанский "Леванте", турецкий "Аланьяспор" и японский "Токио Верди". Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал, остальные участники соревнований продолжат борьбу за места с пятого по восьмое.