Российская теннисистка Кузнецова проиграла во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова уступила швейцарке Белинде Бенчич во втором круге женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу 22-летней швейцарки, которая посеяна на турнире под первым номером и занимает пятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 34-летняя Кузнецова находится на 49-м месте в рейтинге WTA.

В следующем круге Бенчич встретится с победительницей матча между француженкой Ализе Корне и шестой сеяной гречанкой Марией Саккари, который пройдет в четверг.

Кузнецова 18 раз выигрывала турниры под эгидой WTA. Россиянка является победительницей двух турниров серии Большого шлема - Открытого чемпионата Франции (2009) и Открытого чемпионата США (2004).

Бенчич имеет на своем счету четыре победы на турнирах WTA. Ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2019 году.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в пятый раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан лучшим турниром серии Premier по мнению игроков. Соревнования завершатся 16 февраля, призовой фонд составляет $783 тыс. Действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс.