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Зимние олимпийские виды спорта

Вячеслав Фетисов и князь Альбер II приняли участие в хоккейном матче в Монако

Это мероприятие является частью "хоккейной дипломатии", в рамках которой Фетисов совместно с ООН и олимпийскими движениями осуществляет инициативу "Последняя игра", проводя хоккейные матчи по всему миру
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Вячеслав Фетисов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Вячеслав Фетисов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и князь Монако Альбер II приняли участие в хоккейном матче. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фетисова.

Хоккейный матч стал частью встречи Фетисова и Альбера II, которая состоялась в рамках инициативы ООН "Последняя игра". На встрече были обсуждены вопросы, связанные с реализацией Повестки-2030, которая была принята ООН в 2015 году и содержит глобальные цели и направлена на рациональное использование и сохранение ресурсов планеты, борьбу с изменениями климата, обеспечение благополучного развития общества, в том числе в сфере здравоохранения и образования, а также повышение уровня общего благосостояния, обеспечение людей достойной работой, развитие городов и населенных пунктов. Также стороны обсудили Парижское соглашение по климату, Конвенцию о биологическом разнообразии, сохранение полярных зон планеты, поддержку людей с особенностями развития и продвижение спорта.

"Спорт выступает универсальным мостом для выстраивания отношений, - сказал Фетисов. - Наша "хоккейная дипломатия" позволяет находить оптимальные решения, необходимые для процветания всей нашей планеты".

Хоккейный матч с участием Фетисова прошел на территории Королевского яхт-клуба Монако. Князь Монако Альбер II произвел вбрасывание и выступил с речью перед участниками и гостями игры. Данное мероприятие также является частью "хоккейной дипломатии", в рамках которой Фетисов совместно с ООН и олимпийскими движениями осуществляет инициативу "Последняя игра", проводя хоккейные матчи по всему миру. В начале февраля Фетисов вместе с послом США в РФ Джоном Салливаном посетил матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими "Динамо" и "Спартаком" (4:0).

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Зимние олимпийские виды спорта
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