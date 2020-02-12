Илья Леонов: "Локомотиву" нужно работать над ошибками после победы над "Аланьяспором"

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Московский "Локомотив" должен исправить ошибки, которые допустил в матче группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу против турецкого "Альянспора". Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор железнодорожников Илья Леонов.

В среду "Локомотив" разгромил "Альянспор" со счетом 14:4. Клубный чемпионат мира проходит на арене "Мегаспорт" и продлится до 16 февраля.

"Игра с большим преимуществом по качеству и голам, не сомневались в победе со второй минуты игры, - заявил Леонов. - Но есть над чем работать, много недостатков, футболисты еще сыроваты, и четыре пропущенных мяча при такой игре - это много. В основном, были ошибки в обороне, два гола точно было лишних в игре".

Следующий матч "Локомотив" проведет против испанского "Леванте" 13 февраля, на следующий день московский клуб встретится с японским "Токио Верди". "Следующие матчи будут намного сложнее, соперники сильнее. Каждый гол будет на счету, будем драться", - дополнил собеседник ТАСС.

В группе B выступают московский "Спартак", португальская "Брага", бразильский "Фламенго" и швейцарский "Грассхоппер". "Спартак" ранее в среду обыграл "Грассхопер" со счетом 8:1. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал, остальные участники соревнований продолжат борьбу за места с пятого по восьмое. Финал состоится 16 февраля.