Зима лету не помеха. Клубный чемпионат мира по пляжному футболу стартовал в Москве

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Во дворце спорта "Мегаспорт" второй год подряд стартовал клубный чемпионат мира по пляжному футболу, который продлится до 16 февраля. От России на турнире выступают московские "Спартак" и "Локомотив".
Организаторам было предоставлено только два дня, чтобы подготовить площадку для проведения серьезного турнира. Как сообщил корреспонденту ТАСС один из организаторов мероприятия, около 500 тонн песка было завезено для создания футбольного поля, изначально планировалось заказать 800 тонн.
За короткий срок оргкомитет турнира не только на хорошем уровне подготовил поле, но и позаботился о развлекательной программе для зрителей. Болельщики могли приобрести атрибутику клубов-участников, погрузиться в виртуальную реальность при помощи очков VR, проверить свои футбольные навыки на мини-коробках. Первый день турнира посетило большое количество семей с детьми, а московский "Спартак" пригласил своих воспитанников от 3 до 7 лет. Один из тренеров академии в беседе с ТАСС рассказал, что ребята горят желанием сыграть в профессиональном пляжном футболе за основную команду красно-белых.
Возле одного из секторов ТАСС подготовил фотовыставку "Пляжный футбол в объективе ТАСС". Фотографы агентства выставили свои фотографии с матчей сборной России на различных турнирах. Многие зрители надолго задерживались возле выставки, хваля работы фотожурналистов.
Победа "Спартака" при мощной поддержке
На первых двух играх зрителей было совсем немного, хотя матчи получились интересными. Испанский "Леванте" уступил "Токио Верди" (2:3) в группе А, а в группе В португальская "Брага" оказалась сильнее бразильского "Фламенго" (6:4). По состоянию на 11 февраля на турнир в общей сложности было продано более 13 тыс. билетов.
С приближением матча "Спартака" против швейцарского "Грассхоппера" количество болельщиков стремительно увеличивалось. Красно-белых во время встречи поддерживала группа активных болельщиков. Встреча началась с минуты молчания в память о чемпионе СССР в составе футбольного "Спартака" Валерии Рейнгольде, который скончался во вторник в возрасте 77 лет, футболисты провели матч в траурных повязках.
Игра полностью прошла под диктовку "Спартака" и завершилась разгромной победой со счетом 8:1. Во втором периоде российский вратарь гостей Виталий Сидоренко за две минуты получил две желтые карточки и был удален с поля. Сначала он грубо сфолил на футболисте "Спартака", а затем выскочил слишком далеко из ворот при пробитии штрафного. Следующий матч "Спартак" проведет против "Фламенго" 13 февраля, на следующий день московский клуб встретится с "Брагой".
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После игры красно-белых в товарищеской встрече сошлись команда легенд футбола и известный любительский клуб "Амкал" - сильнее оказался коллектив легенд (5:2) в лице Алексея Смертина, Дениса Колодина, Сергея Давыдова, Руслана Пименова, Алексея Медведева, а также известного голкипера сборной России по пляжному футболу Андрея Бухлицкого. Победители этого матча, за исключением Бухлицкого, сыграют за сборную России на Кубке легенд, который пройдет с 21 по 23 февраля на Малой спортивной арене "Лужники".
Красочная церемония открытия
Церемония открытия турнира стала отличным поводом для болельщиков "Локомотива" прийти во дворец спорта чуть раньше. Организаторы сначала показали зрителям красочное лазерное шоу, а затем под музыкальное сопровождение небольшого оркестра представили всех участников турнира. Также в начале церемонии известный футболист сборной Португалии Маджер представил новый мяч клубного чемпионата мира.
Первый день турнира завершился разгромной победой "Локомотива" над "Аланьяспором" со счетом 14:4. В игре возникало много пауз из-за фолов и празднований голов, зрителям пришлось задержаться на трибуне на 15 минут дольше, но зато болельщики увидели немалое количество красивых мячей.
Зрители смогут наслаждаться пляжным футболом до воскресенья. Каждый купленный билет действителен на один день, цена начинается от 50 рублей, так что у каждого желающего есть отличная возможность разукрасить свои будни летним праздником футбола. В четверг "Спартак" встретится с "Фламенго" (19:15 мск), а "Локомотив" сыграет против "Леванте" (20:30 мск).