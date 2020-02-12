Зима лету не помеха. Клубный чемпионат мира по пляжному футболу стартовал в Москве

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Во дворце спорта "Мегаспорт" второй год подряд стартовал клубный чемпионат мира по пляжному футболу, который продлится до 16 февраля. От России на турнире выступают московские "Спартак" и "Локомотив". Организаторам было предоставлено только два дня, чтобы подготовить площадку для проведения серьезного турнира. Как сообщил корреспонденту ТАСС один из организаторов мероприятия, около 500 тонн песка было завезено для создания футбольного поля, изначально планировалось заказать 800 тонн. За короткий срок оргкомитет турнира не только на хорошем уровне подготовил поле, но и позаботился о развлекательной программе для зрителей. Болельщики могли приобрести атрибутику клубов-участников, погрузиться в виртуальную реальность при помощи очков VR, проверить свои футбольные навыки на мини-коробках. Первый день турнира посетило большое количество семей с детьми, а московский "Спартак" пригласил своих воспитанников от 3 до 7 лет. Один из тренеров академии в беседе с ТАСС рассказал, что ребята горят желанием сыграть в профессиональном пляжном футболе за основную команду красно-белых.

Возле одного из секторов ТАСС подготовил фотовыставку "Пляжный футбол в объективе ТАСС". Фотографы агентства выставили свои фотографии с матчей сборной России на различных турнирах. Многие зрители надолго задерживались возле выставки, хваля работы фотожурналистов. Победа "Спартака" при мощной поддержке На первых двух играх зрителей было совсем немного, хотя матчи получились интересными. Испанский "Леванте" уступил "Токио Верди" (2:3) в группе А, а в группе В португальская "Брага" оказалась сильнее бразильского "Фламенго" (6:4). По состоянию на 11 февраля на турнир в общей сложности было продано более 13 тыс. билетов. С приближением матча "Спартака" против швейцарского "Грассхоппера" количество болельщиков стремительно увеличивалось. Красно-белых во время встречи поддерживала группа активных болельщиков. Встреча началась с минуты молчания в память о чемпионе СССР в составе футбольного "Спартака" Валерии Рейнгольде, который скончался во вторник в возрасте 77 лет, футболисты провели матч в траурных повязках. Игра полностью прошла под диктовку "Спартака" и завершилась разгромной победой со счетом 8:1. Во втором периоде российский вратарь гостей Виталий Сидоренко за две минуты получил две желтые карточки и был удален с поля. Сначала он грубо сфолил на футболисте "Спартака", а затем выскочил слишком далеко из ворот при пробитии штрафного. Следующий матч "Спартак" проведет против "Фламенго" 13 февраля, на следующий день московский клуб встретится с "Брагой".