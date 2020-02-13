Заседание исполкома РФС пройдет без рассмотрения вопроса о расширении РПЛ до 18 клубов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) на заседании в четверг рассмотрит несколько вопросов о реформах турниров, проводимых на территории страны. В повестку заседания не вошел один из самых резонансных пунктов за последние годы - увеличение числа команд - участниц Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18.

В середине января на общем собрании большинство клубов РПЛ выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны. Из 16 клубов, на данный момент выступающих в премьер-лиге, против данного формата высказались только представители петербургского "Зенита" и московского "Спартака". Конкретных сроков того, когда в РПЛ смогут выступать 18 команд, названо не было. После завершения общего собрания клубов президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что обсуждение этого вопроса продолжится после консультаций с РФС.

В начале февраля на официальном сайте РФС была опубликована повестка предстоящего заседания исполкома союза. Вопрос о расширении РПЛ в нее не вошел. Как уточнил ТАСС источник в РФС, премьер-лига не обращалась к исполкому с предложением рассмотреть этот вопрос.

Таким образом, количество клубов, которые будут выступать в высшем дивизионе российского футбола в сезоне-2020/21, остается неизвестным. РФС и РПЛ могут вернуться к решению по этой теме в преддверии следующего исполкома союза, точная дата проведения которого пока неизвестна.

На данный момент из РПЛ напрямую в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) вылетают 15-я и 16-я команды, а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, участвуют в стыковых матчах с четвертой и третьей командами ФНЛ соответственно. Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За всю историю высшего дивизиона было четыре сезона, когда в турнире принимали участие более 16 команд. В 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы.

Реформа и изменения в турнирах

В перечне стратегических вопросов, которые будет рассматривать исполком РФС, значатся реформа Кубка России, а также изменения структуры третьего по силе дивизиона чемпионата страны, первенства Профессиональной лиги (ПФЛ). Также в повестке предстоящего заседания значится пункт о структуре Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), которая была создана в 2019 году после прихода на пост президента РФС Александра Дюкова, и вопрос о формате первенства России среди молодежных команд.

Что касается реформирования структуры Кубка России, этот вопрос с перевесом в два голоса был поддержан клубами РПЛ. Руководство премьер-лиги и РФС не раскрывало детали изменений, о которых шла речь. Позднее президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов рассказал ТАСС о том, что согласно плану союза, участники еврокубковых турниров будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, а не 1/16 финала, как это происходит сейчас.

В прошлом декабре общее собрание клубов ПФЛ на своем заседании единогласно утвердило изменения, согласно которым со следующего сезона количество групп в первенстве должно быть сокращено с пяти до четырех. Группу "Восток", которую составляют клубы Сибири, Дальнего Востока и Сахалина, планируется упразднить. Согласно задумке, по две команды из этих регионов со следующего сезона добавятся в группы "Запад", "Центр" и "Урал-Приволжье". В том же месяце исполком РФС не стал утверждать структурные изменения третьего по силе дивизиона российского футбола. Тогда Дюков отметил, что в утвержденных общим собранием ПФЛ изменениях "есть недоработка в плане логистики клубов на такие дальние расстояния", а также большое количество вопросов, оставшихся без ответа.

Комитет профессионального футбола РФС, заседание которого состоялось на прошлой неделе, рекомендовал Ассоциации ПФЛ совместно с клубами, выступающими в лиге, дополнительно рассмотреть возможные варианты структуры проведения первенства страны с сезона-2020/21. При этом, как сообщил ТАСС президент ПФЛ и заместитель председателя комитета профессионального футбола Андрей Соколов, на заседании не обсуждались альтернативные утвержденным в конце 2019 года изменениям варианты.

Что касается ЮФЛ и молодежного первенства, комитет профессионального футбола поддержал проекты реформ, касающиеся этих турниров. Во втором из них предусматривается участие не более двух игроков старше возрастного ограничения в сезоне-2020/21.

Выбор стадиона для финала Кубка России

Единственным операционным вопросом, который указан в повестке исполкома РФС, является утверждение места проведения финала Кубка России сезона-2019/20. В этом году за право принять решающий матч турнира борются пять регионов, в которых проходили встречи чемпионата мира 2018 года. Игра, запланированная на 13 мая, может пройти в Калининграде (стадион "Калининград"), Ростове-на-Дону ("Ростов-Арена"), Нижнем Новгороде (стадион "Нижний Новгород"), Саранске ("Мордовия-Арена") и Екатеринбурге ("Екатеринбург-Арена"). Помимо этих стадионов заинтересованность в проведении финала Кубка России высказывало и руководство главной арены страны - "Лужников".

В последний раз решающий матч Кубка России проходил на стадионе "Лужники" в 2007 году. Арена лидирует по количеству проведенных финалов турнира - восемь (1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2002, 2006 и 2007), второе место занимает стадион "Локомотив" - четыре финала (2003, 2004, 2005, 2008). За пределами столицы финалы Кубка России проводятся с 2009 года. Решающие матчи турнира были сыграны на стадионах "Арена-Химки" (Московская область), "Олимп-2" (Ростов-на-Дону), "Шинник" (Ярославль), "Центральный" (Екатеринбург), "Ахмат-Арена" (Грозный), "Анжи-Арена" (Каспийск), "Центральный" (Астрахань), "Казань-Арена" (Казань), "Фишт" (Сочи), "Волгоград-Арена" (Волгоград) и "Самара-Арена" (Самара).

Кроме того, на заседании исполкома РФС будет обсуждаться ряд административных вопросов, среди которых пункт о ежегодной конференции РФС, составе постоянных комитетов и комиссий организации, выдвижении кандидата в состав комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следующем заседании исполкома РФС и другие.