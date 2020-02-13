{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Заседание исполкома РФС пройдет без рассмотрения вопроса о расширении РПЛ до 18 клубов

Обсуждение коснется Кубка России, ПФЛ и Юношеской лиги

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) на заседании в четверг рассмотрит несколько вопросов о реформах турниров, проводимых на территории страны. В повестку заседания не вошел один из самых резонансных пунктов за последние годы - увеличение числа команд - участниц Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18.

В середине января на общем собрании большинство клубов РПЛ выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны. Из 16 клубов, на данный момент выступающих в премьер-лиге, против данного формата высказались только представители петербургского "Зенита" и московского "Спартака". Конкретных сроков того, когда в РПЛ смогут выступать 18 команд, названо не было. После завершения общего собрания клубов президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что обсуждение этого вопроса продолжится после консультаций с РФС.

В начале февраля на официальном сайте РФС была опубликована повестка предстоящего заседания исполкома союза. Вопрос о расширении РПЛ в нее не вошел. Как уточнил ТАСС источник в РФС, премьер-лига не обращалась к исполкому с предложением рассмотреть этот вопрос.

Таким образом, количество клубов, которые будут выступать в высшем дивизионе российского футбола в сезоне-2020/21, остается неизвестным. РФС и РПЛ могут вернуться к решению по этой теме в преддверии следующего исполкома союза, точная дата проведения которого пока неизвестна.

На данный момент из РПЛ напрямую в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) вылетают 15-я и 16-я команды, а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, участвуют в стыковых матчах с четвертой и третьей командами ФНЛ соответственно. Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За всю историю высшего дивизиона было четыре сезона, когда в турнире принимали участие более 16 команд. В 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы.

Реформа и изменения в турнирах

В перечне стратегических вопросов, которые будет рассматривать исполком РФС, значатся реформа Кубка России, а также изменения структуры третьего по силе дивизиона чемпионата страны, первенства Профессиональной лиги (ПФЛ). Также в повестке предстоящего заседания значится пункт о структуре Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), которая была создана в 2019 году после прихода на пост президента РФС Александра Дюкова, и вопрос о формате первенства России среди молодежных команд.

Что касается реформирования структуры Кубка России, этот вопрос с перевесом в два голоса был поддержан клубами РПЛ. Руководство премьер-лиги и РФС не раскрывало детали изменений, о которых шла речь. Позднее президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов рассказал ТАСС о том, что согласно плану союза, участники еврокубковых турниров будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, а не 1/16 финала, как это происходит сейчас.

В прошлом декабре общее собрание клубов ПФЛ на своем заседании единогласно утвердило изменения, согласно которым со следующего сезона количество групп в первенстве должно быть сокращено с пяти до четырех. Группу "Восток", которую составляют клубы Сибири, Дальнего Востока и Сахалина, планируется упразднить. Согласно задумке, по две команды из этих регионов со следующего сезона добавятся в группы "Запад", "Центр" и "Урал-Приволжье". В том же месяце исполком РФС не стал утверждать структурные изменения третьего по силе дивизиона российского футбола. Тогда Дюков отметил, что в утвержденных общим собранием ПФЛ изменениях "есть недоработка в плане логистики клубов на такие дальние расстояния", а также большое количество вопросов, оставшихся без ответа.

Комитет профессионального футбола РФС, заседание которого состоялось на прошлой неделе, рекомендовал Ассоциации ПФЛ совместно с клубами, выступающими в лиге, дополнительно рассмотреть возможные варианты структуры проведения первенства страны с сезона-2020/21. При этом, как сообщил ТАСС президент ПФЛ и заместитель председателя комитета профессионального футбола Андрей Соколов, на заседании не обсуждались альтернативные утвержденным в конце 2019 года изменениям варианты.

Что касается ЮФЛ и молодежного первенства, комитет профессионального футбола поддержал проекты реформ, касающиеся этих турниров. Во втором из них предусматривается участие не более двух игроков старше возрастного ограничения в сезоне-2020/21.

Выбор стадиона для финала Кубка России

Единственным операционным вопросом, который указан в повестке исполкома РФС, является утверждение места проведения финала Кубка России сезона-2019/20. В этом году за право принять решающий матч турнира борются пять регионов, в которых проходили встречи чемпионата мира 2018 года. Игра, запланированная на 13 мая, может пройти в Калининграде (стадион "Калининград"), Ростове-на-Дону ("Ростов-Арена"), Нижнем Новгороде (стадион "Нижний Новгород"), Саранске ("Мордовия-Арена") и Екатеринбурге ("Екатеринбург-Арена"). Помимо этих стадионов заинтересованность в проведении финала Кубка России высказывало и руководство главной арены страны - "Лужников".

В последний раз решающий матч Кубка России проходил на стадионе "Лужники" в 2007 году. Арена лидирует по количеству проведенных финалов турнира - восемь (1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2002, 2006 и 2007), второе место занимает стадион "Локомотив" - четыре финала (2003, 2004, 2005, 2008). За пределами столицы финалы Кубка России проводятся с 2009 года. Решающие матчи турнира были сыграны на стадионах "Арена-Химки" (Московская область), "Олимп-2" (Ростов-на-Дону), "Шинник" (Ярославль), "Центральный" (Екатеринбург), "Ахмат-Арена" (Грозный), "Анжи-Арена" (Каспийск), "Центральный" (Астрахань), "Казань-Арена" (Казань), "Фишт" (Сочи), "Волгоград-Арена" (Волгоград) и "Самара-Арена" (Самара).

Кроме того, на заседании исполкома РФС будет обсуждаться ряд административных вопросов, среди которых пункт о ежегодной конференции РФС, составе постоянных комитетов и комиссий организации, выдвижении кандидата в состав комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следующем заседании исполкома РФС и другие.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
НХЛ
Новый президент клуба НХЛ "Оттава" рассчитывает выиграть Кубок Стэнли в течение пяти лет
Джим Литтл заявил, что одной из его задач станет возвращение зрителей на стадион
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС