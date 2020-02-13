Новый президент клуба НХЛ "Оттава" рассчитывает выиграть Кубок Стэнли в течение пяти лет

ОТТАВА, 13 февраля. /ТАСС/. Новый президент клуба Национальной хоккейной лиги "Оттава" Джим Литтл рассчитывает, что команда сможет завоевать Кубок Стэнли в течение ближайших пяти лет. Об этом в среду он заявил радиостанции Ти-эс-эн.

"Выиграть Кубок Стэнли в течение пяти лет - думаю, что это возможно", - сказал он. По его словам, "Оттава" находится сейчас на так называемой перестройке и уже в скором времени в столице Канады появится амбициозная молодая команда, что должно стать одной из причин повышения интереса публики к клубу, который последние два сезона находится на дне турнирной таблицы Восточной конференции.

Однако менеджер намерен начать привлекать болельщиков на трибуны уже сейчас. Согласно статистике, на матчи "Оттавы" в этом сезоне ходят в среднем 12 тыс. зрителей и это является худшим показателем среди всех клубов НХЛ. "Когда вы теряете клиента, то это всегда вина бизнеса, неважно в какой отрасли, - сказал он. - Мы потеряли наших клиентов, и моя задача - вернуть их обратно [на стадион]".

В частности, Литтл намерен снизить цены на пиво, которое сейчас предлагается по цене от 11,5 канадских долларов (почти 9 долларов США) и выше за кружку, а также значительно расширить развлекательную программу для фанатов. "У нас должен быть такой продукт, который люди захотят увидеть, поэтому нам надо сделать игры более привлекательными", - полагает он.

55-летний Литтл был назначен на должность президента "Оттавы" 10 января, однако публике его представили только 12 февраля. Ранее он, в частности, работал на руководящих должностях в Королевском банке Канады, телекоммуникационной компании Bell ("Бэлл") и канадской авиастроительной компании Bombardier ("Бомбардье").

Клуб "Оттава" был основан в 1992 году и ни разу не завоевывал Кубок Стэнли.