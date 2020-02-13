Гол бывшего футболиста "Спартака" Зе Луиша помог "Порту" выйти в финал Кубка Португалии

ТАСС, 13 февраля. "Порту" победил "Академико Визеу" в ответном полуфинальном матче Кубка Португалии и вышел в финал. Встреча завершилась со счетом 3:0, первая игра закончилась вничью - 1:1.

Голы в составе победителей забили Алекс Теллес (19-я минута), бывший футболист московского "Спартака" Зе Луиш (64) и Сержиу Оливейра (72). В финале "Порту" сыграет против лиссабонской "Бенфики". Встреча пройдет 24 мая на Национальном стадионе.

"Порту" является 20-кратным обладателем Кубка Португалии, однако последний раз команда выигрывала трофей в 2011 году. "Бенфика" завоевывала титул чаще всех в истории - 29 раз. Действующим победителем турнира является лиссабонский "Спортинг", который в прошлом розыгрыше взял верх над "Порту" в серии пенальти - 2:2 (5:4 по пенальти).

Зе Луиш выступает за "Порту" с лета 2019 года, он провел 22 матча и забил девять мячей. В составе "Спартака" нападающий играл с 2015 по 2019 год. За это время он принял участие в 109 матчах во всех турнирах, забил 35 мячей и сделал 25 голевых передач. Вместе с командой форвард из Кабо-Верде выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17 и Суперкубок России (2017).