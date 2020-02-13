{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Бостон" победил "Монреаль" в матче НХЛ. Пастрняк оформил хет-трик

Встреча завершилась со счетом 4:1
Давид Пастрняк AP Photo/Winslow Townson
Описание
Давид Пастрняк
© AP Photo/Winslow Townson

ТАСС, 13 февраля. "Бостон" одержал победу над "Монреалем" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе хозяев хет-триком отметился нападающий Давид Пастрняк (7-я, 25-я и 36-я минуты). Также шайбу забросил Патрис Бержерон (60). У проигравших отличился защитник Марко Сканделла (25).

23-летний Пастрняк вышел на первое место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата, на его счету теперь 41 заброшенная шайба. В активе форварда "Вашингтона" Александра Овечкина и нападающего "Торонто" Остона Мэттьюса, делящих вторую и третью строчки, по 40 голов.

Пастрняк стал первым игроком "Бостона" с сезона-2002/03, который забросил более 40 шайб в регулярном чемпионате. Тогда Глен Мюррей отметился 44 голами в 82 матчах. Также Пастрняк сравнялся с Овечкиным по количеству хет-триков в сезоне - у обоих форвардов их теперь по четыре. Лучшим игроком по этому показателю в истории "Бостона" является Фил Эспозито (7).

"Бостон" закрепился на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка после 58 матчей. "Монреаль" идет 11-м, имея в активе 61 очко после 59 встреч. Следующую игру "Бостон" проведет дома против "Детройта" 15 февраля. "Монреаль" в этот же день встретится на выезде с "Питтсбургом".

Реклама на ТАСС
Мировой футбол
Гол бывшего футболиста "Спартака" Зе Луиша помог "Порту" выйти в финал Кубка Португалии
Решающую встречу команда проведет против "Бенфики" 24 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС