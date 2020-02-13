"Бостон" победил "Монреаль" в матче НХЛ. Пастрняк оформил хет-трик

ТАСС, 13 февраля. "Бостон" одержал победу над "Монреалем" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе хозяев хет-триком отметился нападающий Давид Пастрняк (7-я, 25-я и 36-я минуты). Также шайбу забросил Патрис Бержерон (60). У проигравших отличился защитник Марко Сканделла (25).

23-летний Пастрняк вышел на первое место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата, на его счету теперь 41 заброшенная шайба. В активе форварда "Вашингтона" Александра Овечкина и нападающего "Торонто" Остона Мэттьюса, делящих вторую и третью строчки, по 40 голов.

Пастрняк стал первым игроком "Бостона" с сезона-2002/03, который забросил более 40 шайб в регулярном чемпионате. Тогда Глен Мюррей отметился 44 голами в 82 матчах. Также Пастрняк сравнялся с Овечкиным по количеству хет-триков в сезоне - у обоих форвардов их теперь по четыре. Лучшим игроком по этому показателю в истории "Бостона" является Фил Эспозито (7).

"Бостон" закрепился на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка после 58 матчей. "Монреаль" идет 11-м, имея в активе 61 очко после 59 встреч. Следующую игру "Бостон" проведет дома против "Детройта" 15 февраля. "Монреаль" в этот же день встретится на выезде с "Питтсбургом".