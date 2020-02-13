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Летние олимпийские виды спорта

Этапы КМ по скалолазанию и отборочный турнир к ОИ в Китае перенесены из-за коронавируса

Международная федерация спортивного скалолазания изучает возможные решения для этих мероприятий
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© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 13 февраля. Этапы Кубка мира по скалолазанию в китайских Уцзяне и Чунцине перенесены из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

Уцзян в апреле должен был провести этап Кубка мира в дисциплине "боулдеринг", а Чунцин - в дисциплине "скорость". Также перенесен чемпионат Азии, который должен был пройти в апреле в Чунцине и имел статус отборочного турнира к ОИ-2020.

"После консультации с экспертами было решено, что для защиты спортсменов, официальных лиц и зрителей турниры должны быть перенесены. Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) изучает возможные решения для этих мероприятий и опубликует результаты в ближайшие дни. Для этапов Кубка мира рассматриваются варианты изменения места проведения или перенос сроков, для чемпионата Азии - изменение места проведения", - говорится в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию.

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Летние олимпийские виды спорта
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