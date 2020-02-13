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Футбол в России

Футболист Кокорин отправился с "Зенитом-2" на сбор в Турцию

Сбор пройдет с 13 по 28 февраля

ТАСС, 13 февраля. Нападающий Александр Кокорин отправился с петербургским футбольным клубом "Зенит-2" на сбор в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сбор пройдет с 13 по 28 февраля, Кокорин вошел в список 26 игроков, которые отправились в Турцию.

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21 января "Сочи" объявил о достижении договоренности по переходу Кокорина на правах аренды до конца сезона, на следующий день генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается уходить из петербургского клуба. В начале февраля Кокорин находился на тренировочном сборе в Турции в расположении "Зенита-2", который играет в третьем по силе дивизионе российского футбола - первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). По мнению владельца "Сочи" Бориса Ротенберга, клуб из Краснодарского края является последним шансом 28-летнего Кокорина перезагрузить карьеру.

Кокорин выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел в разных турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач, вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, а 17 сентября он вышел по УДО и позже подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. После этого Кокорин не был заявлен за петербургский клуб, но принимал участие в тренировочном процессе основной команды.

До перехода в "Зенит" форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). Летом 2013 года он перешел в "Анжи", однако клуб из Махачкалы в то время поменял вектор развития, приняв решение расстаться с дорогостоящими футболистами. Не сыграв за команду из столицы Дагестана ни одного официального матча, через месяц он вернулся в столичный клуб.

За сборную России с 2011 по 2017 год Кокорин провел 48 матчей, забив 12 мячей. За это время в составе национальной команды он сыграл на чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016). В сентябре 2013 года в матче отборочного турнира к ЧМ-2014 против сборной Люксембурга нападающий отметился забитым мячом на 21-й секунде игры, став автором самого быстрого гола в истории национальной команды.

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