Собянин поздравил с днем рождения тренера Татьяну Тарасову

ТАСС, 13 февраля. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову, которой в четверг исполнилось 73 года.

"Талантливый тренер открыла миру целое созвездие чемпионов, покоривших сердца миллионов болельщиков в нашей стране и за рубежом. С днем рождения, наша легенда, великий тренер Татьяна Анатольевна! Вы стали второй мамой для своих чемпионов. Во многом благодаря вам фигурное катание - не только спорт, но и высокое искусство. Желаю здоровья и позитивных эмоций", - написал Собянин в четверг в Instagram.