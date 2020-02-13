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Зимние олимпийские виды спорта

Собянин поздравил с днем рождения тренера Татьяну Тарасову

Заслуженному тренеру по фигурному катанию исполнилось 73 года

ТАСС, 13 февраля. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову, которой в четверг исполнилось 73 года.

"Талантливый тренер открыла миру целое созвездие чемпионов, покоривших сердца миллионов болельщиков в нашей стране и за рубежом. С днем рождения, наша легенда, великий тренер Татьяна Анатольевна! Вы стали второй мамой для своих чемпионов. Во многом благодаря вам фигурное катание - не только спорт, но и высокое искусство. Желаю здоровья и позитивных эмоций", - написал Собянин в четверг в Instagram.

Татьяна Тарасова родилась в Москве в семье известного советского хоккеиста и тренера Анатолия Тарасова. С детства занималась фигурным катанием. С 1964 года по 1966 год она успешно выступала в паре с Георгием Проскуриным. В 1966 году они стали победителями Всемирной универсиады. Как тренер воспитала немало олимпийских чемпионов, а также более 40 победителей крупнейших мировых соревнований. Награждена орденом Почета (2007) и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2017).

Теги
Собянин, Сергей СеменовичТарасова, Татьяна АнатольевнаЗимние олимпийские виды спорта
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