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Футбол в России

Александр Медведев: "Зенит" ждет официального подтверждения по переходу Кокорина в "Сочи"

В четверг владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил ТАСС о том, что Кокорин согласился перейти в команду на правах аренды до конца сезона
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Зенит" ждет официального подтверждения по переходу нападающего Александра Кокорина в "Сочи" на правах аренды. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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В четверг владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил ТАСС о том, что Кокорин согласился перейти в команду на правах аренды до конца сезона. При этом собеседник агентства отметил, что сторонам еще предстоит оформить все необходимые документы и объявление о переходе может состояться в любое время. 21 января "Сочи" объявил о достижении договоренности по переходу 28-летнего игрока на правах аренды, на следующий день генеральный директор "Зенита" подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается уходить из петербургского клуба. До конца января нападающий находился на сборе с основным составом сине-бело-голубых, а в феврале продолжил подготовку к весенней части сезона-2019//20 в расположении "Зенита-2", который играет в третьем по силе дивизионе чемпионата России - первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

"Хочу напомнить, что вопросы аренды Кокорина между клубами давно были решены, нам обсуждать нечего, - сказал Медведев. - Что касается согласования контракта между Кокориным и футбольным клубом "Сочи" - это предмет их переговоров. Насколько я знаю, переговоры прошли успешно, "Зенит" об этом узнал из прессы. Осталось дождаться официального подтверждения".

13 февраля Кокорин в составе "Зенита-2" отправился на сбор в Турцию. В эти дни там же к возобновлению сезона также готовятся "Зенит" и "Сочи".

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