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Олимпиада-2020 в Токио

Российские волейболисты начнут олимпийский турнир матчем против команды Аргентины

Финал мужского олимпийского турнира пройдет 8 августа

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России в первом матче олимпийского турнира по волейболу сыграет с командой Аргентины. Российские волейболистки начнут турнир встречей с командой Италии, календарь турнира был опубликован в четверг пресс-службой соревнований.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Матч группы B между российскими волейболистами и аргентинцами пройдет 25 июля. Далее сборная России сыграет с командой США 27 июля, с командой Бразилии - 29 июля, с командой Франции - 31 июля, с командой Туниса - 2 августа. Лучшие четыре команды группы выйдут в четвертьфинал. В группе А матчи между собой проведут сборные Японии, Польши, Италии, Канады, Ирана и Венесуэлы.

Финал мужского олимпийского турнира пройдет 8 августа. В 2012 году российские волейболисты выиграли золотые медали Олимпиады. Также на их счету есть серебро (2000) и две бронзы (2004, 2008). На прошлых Играх российская команда стала четвертой.

Женская сборная России в первом матче группы B олимпийского турнира встретится с итальянками 26 июля. 28 июля запланирован матч против команды Аргентины, 30 июля - против команды Китая, 1 августа - против команды США, 3 августа - против команды Турции. В группу А попали сборные Японии, Сербии, Бразилии, Южной Кореи, Доминиканской Республики, Кении. Как и в мужском турнире, в четвертьфинал выйдут по четыре лучших команды из каждой группы.

Финал женского волейбольного турнира пройдет 9 августа. Россиянки дважды становились серебряными призерами Олимпийских игр (2000, 2004), на прошлых Играх они заняли пятое место.

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Олимпиада-2020 в Токио
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