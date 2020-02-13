Умер футбольный арбитр Валерий Бутенко

ТАСС, 13 февраля. Советский футбольный арбитр Валерий Бутенко умер в возрасте 78 лет. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"13 февраля на 79-м году жизни скончался известный советский арбитр Валерий Бутенко. Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Павловича", - говорится в сообщении.

Бутенко в качестве футболиста играл за махачкалинское "Динамо", киселевский "Шахтер" и "Сахалин".

С 1977 года Бутенко работал футбольным арбитром. Он был награжден памятной золотой медалью за обслуживание более ста матчей. Бутенко 13 раз входил в десятку лучших арбитров сезона. В 1981 году ему была присвоена международная категория ФИФА.

Бутенко провел свыше 50 международных матчей. Работал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов, а также на чемпионатах Европы 1984 и 1988 годов.