Фигуристки Акатьева, Губанова, Нугуманова и Тараканова выступят в финале Кубка России

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российские одиночницы Софья Акатьева, Анастасия Губанова, Елизавета Нугуманова и Анастасия Тараканова выступят в финале Кубка России по фигурному катанию, который пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.

Также в число участниц женского турнира вошли Анна Фролова, Анастасия Гулякова, Николь Вайткус, Аделина Петросян и другие спортсменки. В мужском одиночном катании на лед в финале Кубка выйдут Макар Игнатов, Антон Шулепов, Егор Мурашов, Георгий Куница, Роман Савосин. В парном катании - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Алена Пепелева и Роман Плешков, в танцах - Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин и другие дуэты.

Кубок России - серия ежегодных всероссийских соревнований, проходящих в двух разрядах - взрослом и юниорском. Этапы серии проходят с сентября по декабрь, результаты соревнований также учитываются при допуске спортсменов к участию в чемпионатах и первенствах России.