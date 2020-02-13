{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
St. Petersburg Ladies Trophy

Российская теннисистка Кудерметова проиграла во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

Победу одержала вторая сеяная турнира нидерландка Кики Бертенс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/ Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила во втором круге St. Petersburg Ladies Trophy действующей победительнице турнира нидерландке Кики Бертенс.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу 28-летней теннисистки из Нидерландов. Бертенс посеяна на турнире под вторым номером, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она находится на восьмом месте. На ее счету девять побед на турнирах ассоциации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2016 году.

22-летняя Кудерметова занимает 38-е место в рейтинге WTA, не имея побед на турнирах ассоциации. На турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции в 2019 году.

В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Бертенс встретится с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в пятый раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан лучшим турниром серии Premier по мнению игроков. Соревнования завершатся 16 февраля, призовой фонд составляет $783 тыс.

Теги
St. Petersburg Ladies Trophy
Реклама на ТАСС
Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
"Спартак" вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу
В матче второго тура группового этапа московский клуб в овертайме обыграл бразильский "Фламенго" со счетом 3:2
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС