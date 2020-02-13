Российская теннисистка Кудерметова проиграла во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/ Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила во втором круге St. Petersburg Ladies Trophy действующей победительнице турнира нидерландке Кики Бертенс.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу 28-летней теннисистки из Нидерландов. Бертенс посеяна на турнире под вторым номером, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она находится на восьмом месте. На ее счету девять побед на турнирах ассоциации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2016 году.

22-летняя Кудерметова занимает 38-е место в рейтинге WTA, не имея побед на турнирах ассоциации. На турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции в 2019 году.

В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Бертенс встретится с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в пятый раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан лучшим турниром серии Premier по мнению игроков. Соревнования завершатся 16 февраля, призовой фонд составляет $783 тыс.