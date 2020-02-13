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НХЛ

Хоккеист "Далласа" Радулов внесен в список травмированных

Он получил повреждение в субботу в гостевом матче регулярного чемпионата против "Сент-Луиса"

ТАСС, 13 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" поместил российского форварда Александра Радулова в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Радулов получил повреждение в субботу в гостевом матче регулярного чемпионата против "Сент-Луиса" (3:2 ОТ), в следующем матче против "Каролины" (4:1) форвард провел на площадке 14 минут 32 секунды. О характере травмы 33-летнего игрока не сообщается.

Радулов выступает за "Даллас" с 2017 года. В текущем сезоне россиянин набрал 31 (15 шайб + 16 передач) очко в 52 матчах. В турнирной таблице Западной конференции "Даллас" занимает третье место, набрав 69 очков после 56 встреч.

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