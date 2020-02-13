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КХЛ
Обновлено 

"Барыс" выиграл у ЦСКА и одержал пятую победу подряд в КХЛ

Армейцы проиграли казахстанскому клубу во второй раз в последних трех матчах
Хоккеисты "Барыса" Виктор Сведберг, Атте Охтамаа и Талгат Жайлауов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Барыса" Виктор Сведберг, Атте Охтамаа и Талгат Жайлауов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:3 проиграл нур-султанскому "Барысу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7582 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Корбэн Найт (19-я минута), Линус Виделль (36) и Даррен Диц (53). У проигравших отличились Сергей Толчинский (12-я минута) и Клас Дальбек (49).

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев не сумел продлить результативную серию, остановившись на отметке в 14 матчей. Слепышев повторил результат Александра Радулова в сезоне-2012/13 по самой длинной результативной серии в истории ЦСКА, тогда Радулов набрал 24 очка, на счету Слепышева - 20.

"Барыс" выиграл у ЦСКА во второй раз в трех последних очных матчах. Казахстанский клуб одержал пятую победу кряду и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков в 57 матчах. ЦСКА лидирует на Западе, имея в активе 86 очков после 57 встреч. Ранее обе команды гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ.

В следующем матче подопечные Игоря Никитина 15 февраля на выезде сыграют с ярославским "Локомотивом", а "Барыс" в этот же день на домашней площадке примет "Сочи".

В другом матче игрового дня петербургский СКА одержал седьмую победу подряд, обыграв в гостях нижегородское "Торпедо" (3:2) и гарантировав себе место не ниже четвертого по итогам регулярного чемпионата.

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