{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве

"Локомотив" обыграл "Леванте" во втором матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу

Московский клуб лидирует в своей группе после двух туров

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский "Локомотив" (Москва) победил испанский "Леванте" со счетом 8:6 в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит на арене "Мегаспорт" в Москве.

В составе победителей голы забили Лукао (1, 2, 26-я и 34-я минуты), Борис Никоноров (4, 12 и 29) и Хамид Бехзадпур (34). У проигравших отличились Эдуард Молина Суарес (2, 7, 17, 30 и 34) и Элиотт Давид Монод (34). На 30-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален Ян Пелецкий.

"Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице группы А, набрав шесть очков после двух матчей. Вторым идет японский "Токио Верди" (3 очка) и турецкий "Аланияспор" (3), "Леванте" занимает последнюю, четвертую строчку, не сумев набрать ни одного очка.

Ранее в четверг московский "Спартак" гарантировал себе выход в плей-офф из группы B.

В турнире принимают участие восемь команд, разделенных на две равные группы. По две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф турнира, стальные участники соревнований продолжат борьбу за места с пятого по восьмое. Действующим победителем турнира является португальская "Брага", обыгравшая в финале "Спартак".

Теги
Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
Реклама на ТАСС
КХЛ
Скабелка: игроки сборной Казахстана быстро переключились на игры КХЛ после невыхода на ОИ
"Барыс" одержал две победы после перерыва на матчи сборных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС