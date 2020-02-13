"Локомотив" обыграл "Леванте" во втором матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский "Локомотив" (Москва) победил испанский "Леванте" со счетом 8:6 в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит на арене "Мегаспорт" в Москве.

В составе победителей голы забили Лукао (1, 2, 26-я и 34-я минуты), Борис Никоноров (4, 12 и 29) и Хамид Бехзадпур (34). У проигравших отличились Эдуард Молина Суарес (2, 7, 17, 30 и 34) и Элиотт Давид Монод (34). На 30-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален Ян Пелецкий.

"Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице группы А, набрав шесть очков после двух матчей. Вторым идет японский "Токио Верди" (3 очка) и турецкий "Аланияспор" (3), "Леванте" занимает последнюю, четвертую строчку, не сумев набрать ни одного очка.

Ранее в четверг московский "Спартак" гарантировал себе выход в плей-офф из группы B.

В турнире принимают участие восемь команд, разделенных на две равные группы. По две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф турнира, стальные участники соревнований продолжат борьбу за места с пятого по восьмое. Действующим победителем турнира является португальская "Брага", обыгравшая в финале "Спартак".