Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в первом матче полуфинала Кубка Италии с "Миланом"

ТАСС, 14 февраля. Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Ювентусом" со счетом 1:1 в первом матче полуфинала Кубка Италии. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро".

В составе "Милана" гол забил забил Анте Ребич (61-я минута). У "Ювентуса" отличился Криштиану Роналду (90+1, с пенальти). На 72-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Милана" Тео Эрнандес. Роналду отличился в шести матчах подряд во всех турнирах.

"Милан" и "Ювентус" в 14-й раз встречались в рамках Кубка Италии, миланский клуб ни разу не одерживал победу. На счету "Ювентуса" восемь побед, еще шесть встреч завершились ничейным результатом.

"Милан" пять раз выигрывал Кубок Италии, "Ювентус" 13 раз завоевывал трофей, что является рекордом турнира. Ответная встреча между командами пройдет 4 марта в Турине.