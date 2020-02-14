Панарин и Бучневич помогли "Рейнджерс" победить "Миннесоту" в матче НХЛ

ТАСС, 14 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде победил "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 4:3.

В составе победителей отметились голами российские нападающие Артемий Панарин (12-я минута) и Павел Бучневич (52), а также Мика Зибанежад (59). Панарин выступил ассистентом в эпизоде с голом Зибанежада и реализовал послематчевый буллит.

В его активе теперь 76 (29 шайб + 47 передач) баллов за результативность в сезоне. Бучневич набрал 34 (12+22) очка в регулярном чемпионате. Ворота команды в прошедшем матче защищал российский голкипер Александр Георгиев, который отразил 23 броска.

У проигравших отличились Райан Донато (10), Юнас Бродин (17) и Джордан Гринвэй (38). Лучшим игроком матча Зибанежад (1+0). Второй звездой был признан Бродин (1+1), третьей - Гринвэй (1+1).

"Миннесота" идет на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко в 57 матчах. "Рейнджерс" занимают 11-ю строчку на Востоке, имея в активе 62 очка в 56 встречах. Следующий матч "Миннесота" проведет 16 февраля дома против "Сан-Хосе". Днем ранее "Рейнджерс" сыграют на выезде с "Коламбусом".

В другом матче дня "Оттава" на своей площадке победила "Аризону" со счетом 3:2. Нападающий хозяев Владислав Наместников забросил шайбу, а форвард команды Артем Анисимов сделал результативную передачу. На счету Наместникова 23 (12+11) очка в сезоне, у Анисимова - 14 (10+4).