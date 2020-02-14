Во Всемирной федерации керлинга отметили вклад Игр в Сочи в популяризацию вида спорта

КРАСНОЯРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году способствовала быстрой популяризации керлинга в мире. Такое мнение на пресс-конференции, посвященной первенству мира среди юниоров в Красноярске, высказал вице-президент Всемирной федерации керлинга (WCF) Бент Рамсфьел.

С 15 по 22 февраля в Красноярске пройдет первенство мира по керлингу среди юниоров.

"Сегодня он (керлинг - прим. ТАСС) является олимпийским видом спорта, и очень большой вклад в популяризацию керлинга сделала Россия на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. С этого времени развитие керлинга пошло семимильными шагами и количество спортсменов увеличилось во много раз", - сказал Рамсфьел. Он добавил, что Федерация керлинга России является надежным партнером WCF.

По его словам, первенство мира является важной стартовой площадкой для молодых спортсменов. Также он отметил, что в России подобные соревнования проходят на высочайшем уровне.

В первенстве мира примут участие 20 команд из 15 стран: России, Канады, США, Дании, Швеции, Швейцарии, Шотландии, Норвегии, Латвии, Италии, Германии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Венгрии, Японии. Состязания пройдут в ледовом дворце "Кристалл-Арена", построенному к зимней Универсиаде 2019 года.