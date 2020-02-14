Баскетболист Хэккетт продлил контракт с ЦСКА на два года

ТАСС, 14 февраля. Итальянский баскетболист Дэниэл Хэккетт продлил контракт с ЦСКА на два года. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Новое соглашение с 32-летним защитником будет действовать до 2022 года.

"И я, и каждый в клубе высоко оцениваем вклад Дани в наши успехи в течение прошлого сезона и в этом году. Потому мы решили продолжить сотрудничество, - сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - С первого момента Хэкетт понял, что ЦСКА - его семья, а это очень важно, когда игрок чувствует, что находится в своей команде, потому мы очень рады".

"Буду, как и прежде, подталкивать себя и товарищей к прогрессу каждый день, поскольку мы нацеливаемся на еще большее количество побед и трофеев. Последнее, но особенно важное - спасибо всем нашим болельщикам за поддержку в радостные и грустные дни, вы, ребята, просто классные. Продолжаем идти вперед, как всегда", - сказал баскетболист.

Хэккетт стал игроком ЦСКА летом 2018 года. Он провел в составе клуба 104 матча, в которых в среднем набирал 7,7 очка, совершал 2,3 подбора и отдавал 2,3 результативных передач. Вместе с ЦСКА он стал победителем Единой лиги ВТБ и Евролиги прошлого сезона.