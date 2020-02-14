Российская фигуристка Бетина Попова объявила о завершении карьеры

ТАСС, 14 февраля. Российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в соревнованиях танцевальных дуэтов, объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила в пятницу в своем Instagram.

"Я закончила спортивную карьеру, и я выражаю благодарность всем людям, которые помогали мне развиваться в фигурном катании, - написала Попова. - Фигурное катание стало для меня неким стартом во взрослую жизнь - оно дало мне множество проблем, но в тот же момент оно подарило мне самых близких друзей, оно подарило мне множество знакомств, бесценный опыт, дисциплину, умение взаимодействовать с окружающими - это невероятная школа жизни, без которой я была бы не я. Спасибо, что это все было в моей жизни, теперь пора идти дальше".