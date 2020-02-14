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Зимние олимпийские виды спорта

Российская фигуристка Бетина Попова объявила о завершении карьеры

Вместе с Сергеем Мозговым она завоевывала золото Универсиады 2019 года в соревнованиях танцевальных дуэтов
Бетина Попова и Сергей Мозгов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Бетина Попова и Сергей Мозгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 14 февраля. Российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в соревнованиях танцевальных дуэтов, объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила в пятницу в своем Instagram.

"Я закончила спортивную карьеру, и я выражаю благодарность всем людям, которые помогали мне развиваться в фигурном катании, - написала Попова. - Фигурное катание стало для меня неким стартом во взрослую жизнь - оно дало мне множество проблем, но в тот же момент оно подарило мне самых близких друзей, оно подарило мне множество знакомств, бесценный опыт, дисциплину, умение взаимодействовать с окружающими - это невероятная школа жизни, без которой я была бы не я. Спасибо, что это все было в моей жизни, теперь пора идти дальше".

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Здравствуйте. Я закончила спортивную карьеру. И я выражаю благодарность всем людям, которые помогали мне развиваться в фигурном катании. Во первых, спасибо Федерации Фигурного катания России за многолетнюю поддержку❤️ Невозможно преувеличить значение Елены Анатольевны Чайковской в становлении меня как личности и как спортсменки, я ей благодарна за каждое слово и оказанное мне внимание. Татьяна Анатольевна Тарасова - поддерживала, помогала советами, всегда трезво и здраво критиковала и отлично комментировала, кстати, спасибо Вам ! Благодарю Марину Леонидовну Селицкую - моего тренера в одиночном катании, именно она меня направила в танцы, годы работы с ней в ЦСКА дали возможность мне сделать шаг в новый для меня вид «танцы на льду”. Несомненно, всё, чего я смогла достигнуть на данный момент это заслуга моих первых тренеров в танцах на льду - Румянцева Ксения Геннадиевна и Волобуева Екатерина Валерьевна, именно они сделали меня такой, какой вы все меня видите на льду. Спасибо всему «Хрустальному» и «Самбо-70», здесь я провела самые счастливые и радостные годы в фигурном катании. Спасибо Елене Кустаровой, Светлане Алексеевой, Ольге Рябининой за то, что «дали» мне Сергея и за, пусть не очень длительную, но продуктивную совместную работу, это был совершенно новый, позитивный и бескрайне ценный для меня опыт. Спасибо всем хореографам, которые вложили в меня понимание танца. Михаил Колегов, Елена Голубева, Семён Кауфман - вы заставили меня полюбить танцы и состояние во время выступлений. Спасибо Крыловой Анжелике, что была с нами, когда мы выиграли Универсиаду. Спасибо Олегу Волкову, который помогал мне с катанием не в одной группе и продолжает помогать до сих пор, даже в повседневной жизни. Абсолютно всех, к сожалению не перечислить, но фигурное катание стало для меня неким стартом во взрослую жизнь - оно дало мне множество проблем, но в тот же момент оно подарило мне самых близких друзей, оно подарило мне множество знакомств, бесценный опыт, дисциплину, умение взаимодействовать с окружающими - это невероятная школа жизни, без которой Я была бы не Я. Спасибо, что это все было в моей жизни. Теперь пора идти дальше.

Публикация от Betina Popova (@bet1nka)

Попова начала заниматься фигурным катанием в 2002 году. Ее партнером с 2016 года стал Сергей Мозговым, с которым 23-летняя фигуристка добилась главных достижений в карьере. Дуэт стал победителем зимней Универсиады 2019 года, дважды - серебряным призером финала Кубка России (сезон-2016/17, 2018/19). На чемпионатах России дуэт два раз становился четвертым.

На юниорских соревнованиях, выступая вместе с Юрием Власенко, Попова выигрывала этапы Гран-при, а также бронзу финала юниорского Гран-при в сезоне 2014/15.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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