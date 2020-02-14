Сильные снегопады серьезно осложнили подготовку к ЧМ по санному спорту в Сочи

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Сильные снегопады, шедшие в Красной Поляне на протяжении нескольких дней, серьезно осложнили подготовку к чемпионату мира по санному спорту, однако организаторам удалось решить все проблемы. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.

"Многодневные сильные снегопады очень серьезно осложнили подготовку к чемпионату мира, - отметил Тюрин. - Однако нам удалось справиться с уборкой снега. Сама трасса закрыта от непогоды, поэтому всегда находится в идеальном состоянии, однако с подъездных путей, микст-зоны, зрительских мест пришлось вывезти очень много снега. Мы очень благодарны руководству Краснодарского края, выделившему людей для очистки территории".

На чемпионате мира в Сочи будут разыграны семь комплектов наград. В пятницу определятся победители в спринте у мужчин, женщин и в соревновании мужских экипажей саней-двоек, в субботу станут известны чемпионы мира в личном женском турнире и заездах на санях-двойках. Завершится мировое первенство в воскресенье, когда будут разыграны медали в командной гонке и у мужчин. В рамках соревнований пройдет молодежный чемпионат мира (до 23 лет), который включит в себя мужской и женский личные турниры, а также гонки среди мужских экипажей саней-двоек.