{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Подписано соглашение о развитии дзюдо в Республике Удмуртия

Глава республики Александр Бречалов сообщил, что идея о соглашении появилась во время проведения юниорского чемпионата Европы в Ижевске

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Европейский союз дзюдо (EJU), Федерация дзюдо России (ФДР) и Республика Удмуртия заключили соглашение о развитии дзюдо в регионе. Подписи под документом поставили глава Республики Удмуртия Александр Бречалов, глава EJU Сергей Соловейчик и исполнительный директор ФДР Валентин Хабиров.

Соглашение поможет направить усилия на укрепление материальной базы подготовки спортсменов, развитие тренерских кадров и существенный рост спортивных результатов, демонстрируемых удмуртскими дзюдоистами на международных турнирах.

Бречалов сообщил, что идея о соглашении появилась во время проведения юниорского чемпионата Европы в Ижевске. "Тогда я, погрузившись в этот вид спорта, понял - он востребован в республике, у нас около 3 тыс. человек занимается дзюдо, - сказал глава региона. - За каждым соглашением есть конкретные показатели, и понятно - речь преимущественно идет о подростках, и к 2020 году это уже будет плюс 400 человек, плюс развитие инфраструктуры, а это соцблок и нацпроекты".

Соловейчик выразил уверенность, что подписание соглашения позволит поднять уровень дзюдо в республике на новый уровень. "Мы ждем новых свершений, новых чемпионов, новых побед, новых детишек, которые придут в спортивные залы. Удмуртия - братский регион для дзюдоистов, мы в него очень верим", - сказал президент EJU.

Хабиров отметил, что подобная практика (подписание соглашения о развитии дзюдо) может продолжиться в отношении других субъектов РФ.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияЛетние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
ЧМ по санному спорту в Сочи
Российские саночники впервые завоевали больше одной золотой медали чемпионате мира
Вторую медаль высшего достоинства сборной России принесла Екатерина Катникова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС