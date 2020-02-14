Подписано соглашение о развитии дзюдо в Республике Удмуртия

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Европейский союз дзюдо (EJU), Федерация дзюдо России (ФДР) и Республика Удмуртия заключили соглашение о развитии дзюдо в регионе. Подписи под документом поставили глава Республики Удмуртия Александр Бречалов, глава EJU Сергей Соловейчик и исполнительный директор ФДР Валентин Хабиров.

Соглашение поможет направить усилия на укрепление материальной базы подготовки спортсменов, развитие тренерских кадров и существенный рост спортивных результатов, демонстрируемых удмуртскими дзюдоистами на международных турнирах.

Бречалов сообщил, что идея о соглашении появилась во время проведения юниорского чемпионата Европы в Ижевске. "Тогда я, погрузившись в этот вид спорта, понял - он востребован в республике, у нас около 3 тыс. человек занимается дзюдо, - сказал глава региона. - За каждым соглашением есть конкретные показатели, и понятно - речь преимущественно идет о подростках, и к 2020 году это уже будет плюс 400 человек, плюс развитие инфраструктуры, а это соцблок и нацпроекты".

Соловейчик выразил уверенность, что подписание соглашения позволит поднять уровень дзюдо в республике на новый уровень. "Мы ждем новых свершений, новых чемпионов, новых побед, новых детишек, которые придут в спортивные залы. Удмуртия - братский регион для дзюдоистов, мы в него очень верим", - сказал президент EJU.

Хабиров отметил, что подобная практика (подписание соглашения о развитии дзюдо) может продолжиться в отношении других субъектов РФ.